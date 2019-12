La Inteligencia Artificial y el Internet de las Cosas

Bunz, M. and L. Janciute (2018). [e-Book] Artificial Intelligence and the Internet of Things. London, University of Westminster Press, 2018.

A través de los algoritmos y la inteligencia artificial (IA), los objetos y los servicios digitales demuestran ahora nuevas habilidades que no tenían antes, hasta sustituir la actividad humana a través de la preprogramación o la toma de sus propias decisiones. Como parte de la Internet de las cosas, las aplicaciones de IA ya se utilizan ampliamente hoy en día, por ejemplo en el procesamiento del lenguaje, el reconocimiento de imágenes y el seguimiento y procesamiento de datos.

Este informe de política ilustra los potenciales impactos negativos y positivos de la IA y revisa las estrategias políticas relacionadas adoptadas por el Reino Unido, EE.UU., la UE, así como Canadá y China. Basándose en un enfoque ético que considera el papel de la IA desde una perspectiva democrática y considerando el interés público, los autores hacen recomendaciones de política que ayudan a fortalecer el impacto positivo de la IA y a mitigar sus consecuencias negativa