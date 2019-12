Estudio del impacto del intercambio de datos en las citas de artículos

Christensen G, Dafoe A, Miguel E, Moore DA, Rose AK (2019) A study of the impact of data sharing on article citations using journal policies as a natural experiment. PLoS ONE 14(12): e0225883. doi:10.1371/journal.pone.0225883

Texto completo

Este estudio estima el efecto del intercambio de datos en las citas de artículos académicos, utilizando las políticas de la revista como un experimento natural.

Se comenzó examinando 17 revistas de alto impacto que han adoptado el requisito de que los datos de los artículos publicados se expongan públicamente. Se emparejó estas 17 revistas con 13 revistas sin cambios en la política y encontramos que los artículos empíricos publicados justo antes de su cambio en la política editorial tienen tasas de citas sin diferencias estadísticamente significativas de las publicadas poco después del cambio. Luego se preguntó si este resultado nulo se debe al cumplimiento deficiente de las políticas de intercambio de datos, y se utilizaron los cambios en la política de intercambio de datos como variables instrumentales para examinar más de cerca dos revistas líderes en economía y ciencias políticas con una aplicación relativamente fuerte de las nuevas políticas de datos. Encontramos que los artículos que hacen que sus datos estén disponibles reciben 97 citas adicionales (estiman un error estándar de 34). Llegamos a la conclusión de que: a) los autores que comparten datos pueden ser recompensados ​​eventualmente con citas académicas adicionales, yb) las políticas de publicación de datos por sí solas no aumentan el impacto de los artículos publicados en una revista a menos que esas políticas se apliquen.