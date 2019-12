¿Qué valor aportan los editores científicos a la investigación? comparación de los artículos finales publicados en revistas científicas con sus versiones preprints

Klein, M., Broadwell, P., Farb, S.E. et al. Comparing published scientific journal articles to their pre-print versions. International Journal on Digital Libraries December 2019, Volume 20, Issue 4, pp 335–350. https://doi.org/10.1007/s00799-018-0234-1

Texto completo

Los editores de revistas científicas afirman que añaden valor a las comunicaciones académicas al coordinar las revisiones que contribuyen a mejorar el texto durante la publicación. Estas contribuciones tienen un costo considerable: En 2008, las bibliotecas universitarias estadounidenses pagaron 1.700 millones de dólares por suscripciones en serie. Los presupuestos de las bibliotecas, en cambio, son planos y no pueden seguir el ritmo de la inflación de los precios en serie. Para averiguar que valor añaden los editores a la investigación, se investigó la propuesta de valor de los editores mediante la realización de un estudio comparativo de los preprints de dos corporaciones distintas de ciencia, tecnología y medicina y sus contrapartes publicadas finales. Esta comparación tenía dos supuestos de trabajo: (1) Si el argumento de los editores es válido, para conocer si el texto de un preprints variaba de forma apreciable de su correspondiente versión final publicada, y (2) mediante la aplicación de medidas estándar de similitud, se debería detectar y cuantificar dichas diferencias. El análisis reveló que el contenido del texto de los artículos científicos generalmente cambió muy poco de su versión inicial preprints a la versión final publicada. Estos resultados aportan indicadores empíricos para los debates sobre el valor añadido de los editores comerciales y, por lo tanto, deberían influir en las decisiones económicas de las bibliotecas en relación con el acceso a las publicaciones académicas.