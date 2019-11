¿Qué trabajos serán más afectados por la Inteligencia Artificial?

What jobs are affected by AI? Better-paid, better-educated workers face the most exposure. Brookings, 2019

Texto completo

La inteligencia artificial (IA) ha generado un creciente interés en las discusiones sobre el “futuro del trabajo” en los últimos años, ya que la tecnología ha logrado un rendimiento sobrehumano en una gama de tareas valiosas, que van desde la fabricación hasta la radiología y los contratos legales. Dicho esto, sin embargo, ha sido difícil obtener una lectura específica sobre las implicaciones de AI en el mercado laboral.

Dado eso, el análisis presentado aquí demuestra una nueva forma de identificar los tipos de tareas y ocupaciones que probablemente se verán afectadas por las capacidades de aprendizaje automático de AI, en lugar de la robótica de la automatización y los impactos del software en la economía.