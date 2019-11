Humor para bibliotecarios que se niegan a ser clasificados

Credaro, Amanda ; Lewis, Peter. Biblia’s Guide to Warrior Librarianship: Humor for Librarians Who Refuse to Be Classified. Westport, Conn. : Libraries Unlimited, 2003

Visualizar contenido

Con coloquios agudos e ingeniosos e ilustraciones hilarantes que encajan a la perfección con el contenido, las anécdotas reflejan claramente los matices, los problemas y los puntos bajos y altos de nuestra profesión. El libro consta de cuatro secciones principales: Llegar a ser un bibliotecario; Trabajando en la biblioteca; Diversiones para bibliotecarios; y El último reto: la biblioteconomía escolar.

En el lado más ligero de la Bibliotecología, este libro presenta una combinación de caricaturas escandalosamente divertidas, comentarios e ingenio. Conocida mundialmente como la Biblia del bibliotecaria guerrero, Amanda Credaro se ha asociado con el dibujante Peter Lewis para crear un libro que amplía su premiado sitio web, Warrior Librarian Weekly, el producto de muchos años de experiencia en biblioteconomía. Igualmente aplicable a todo tipo de bibliotecas, la obra ofrece consejos humorísticos, situaciones y dilemas típicos, y ejemplos útiles que serán apreciados por cualquiera que haya trabajado en una biblioteca. Una sección adicional incluye un glosario de términos de la biblioteca, abreviaturas, asociaciones profesionales y otros recursos.