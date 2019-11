Internet y privacidad: preocupación, confusión y falta de control sobre su información personal

Americans and Privacy: Concerned, Confused and Feeling Lack of Control Over Their Personal Information. Pew Research, 2019

Las mayoría de los encuestados por Pew Research piensan que sus datos personales son menos seguros ahora, que la recopilación de datos plantea más riesgos que beneficios, y creen que no es posible pasar por la vida diaria sin ser rastreados.

La mayoría de los estadounidenses cree que sus actividades en línea y fuera de línea están siendo rastreadas y monitoreadas por las empresas y el gobierno con cierta regularidad. De una manera tan común que aproximadamente seis de cada diez adultos estadounidenses dicen que no creen que sea posible pasar por la vida cotidiana sin que las empresas o el gobierno recopilen datos sobre ellos .

Los productos y servicios basados ​​en datos a menudo se comercializan con el potencial de ahorrar tiempo y dinero a los usuarios o incluso mejorar la salud.y bienestar Aún así, una gran parte de los adultos estadounidenses no están convencidos de que se beneficien de este sistema de recolección de datos generalizada. Alrededor del 81% dice que los riesgos potenciales que enfrentan debido a la recopilación de datos por parte de las empresas superan los beneficios, y el 66% dice lo mismo sobre la recopilación de datos del gobierno. Al mismo tiempo, la mayoría de los estadounidenses informan estar preocupados por la forma en que sus datos están siendo utilizados por las empresas (79%) o el gobierno (64%). La mayoría también siente que tiene poco o ningún control sobre cómo estas entidades usan su información personal, según una nueva encuesta de adultos estadounidenses realizada por Pew Research Center que explora cómo se sienten los estadounidenses sobre el estado de privacidad en la nación.

Las preocupaciones de los estadounidenses sobre la privacidad digital se extienden a aquellos que recopilan, almacenan y usan su información personal. Además, la mayoría del público no confía en que las corporaciones sean buenos administradores de los datos que recopilan. Por ejemplo, el 79% de los estadounidenses dice que no confía demasiado o que no confía en que las empresas admitirán errores y se responsabilizarán si hacen un mal uso o comprometan la información personal, y el 69% informa tener la misma falta de confianza de que las empresas utilizarán su información personal.