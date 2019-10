Libro verde sobre Ciencia Ciudadana para Europa: hacia una sociedad de ciudadanos capacitados y una mayor investigación

Green paper on Citizen Science for Europe: Towards a society of empowered citizens and enhanced research Brussels: SOCIENTIZE, 2014

Texto completo

La ciencia ciudadana involucra al público general en actividades científicas y fomenta la contribución activa de los ciudadanos a la investigación a través de su esfuerzo intelectual, su conocimiento general, o sus herramientas y recursos.

Los participantes aportan datos experimentales y facilidades para la investigación, plantean nuevas preguntas y crean, junto a los investigadores, una nueva cultura científica. Al tiempo que añaden valor a los proyectos de investigación, los voluntarios adquieren nuevos conocimientos y habilidades así como una comprensión más profunda y atractiva del trabajo científico. Como resultado de este escenario abierto, en red y trasndisciplinar, se produce una mejora en las interacciones ciencia-sociedad-política que conduce a una investigación más democrática.

El proyecto SOCIENTIZE se propone coordinar a todos los agentes implicados en el proceso de la ciencia ciudadana, sentando las bases para este nuevo paradigma de la ciencia abierta. Uno de sus resultados es el ‘Libro verde de la ciencia ciudadana’, que pretende promover la interacción entre los financiadores y los actores de la ciencia ciudadana. El CSIC contribuyó a este documento por medio de la siguiente aportación.