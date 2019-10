Como contribuye el uso de la biblioteca al éxito académico y el aprendizaje de los estudiantes universitarios

Scoulas, J. M. and S. L. D. Groote “The Library’s Impact on University Students’ Academic Success and Learning.” Evidence Based Library and Information Practice vol. 14, n. 3 (2019). pp. 2-27.

El propósito de este estudio fue examinar las relaciones entre las visitas a la biblioteca de los estudiantes, el uso de los recursos de la biblioteca, la satisfacción del espacio de la biblioteca (por ejemplo, el espacio de estudio tranquilo) y el desempeño académico de los estudiantes (por ejemplo, el promedio de calificaciones o GPA) usando datos cuantitativos y para entender mejor cómo la biblioteca universitaria tiene un impacto en el aprendizaje de los estudiantes desde las perspectivas de los estudiantes usando datos cualitativos.

Métodos. Durante el semestre de primavera de 2018 se distribuyó una encuesta a estudiantes de posgrado y de pregrado de una gran institución pública de investigación. Las respuestas a la encuesta consistieron en dos tipos de datos: (1) datos cuantitativos relacionados con preguntas de opción múltiple relacionadas con la experiencia de la biblioteca del estudiante, y (2) datos cualitativos, incluyendo preguntas abiertas, con respecto a las percepciones de los estudiantes sobre el impacto de la biblioteca en su aprendizaje. Los datos cuantitativos se analizaron utilizando las correlaciones de rango de Spearman entre la experiencia bibliotecaria de los estudiantes y sus notas, mientras que los datos cualitativos se analizaron empleando análisis temáticos.

Las principales conclusiones de los datos cuantitativos muestran que las visitas de los estudiantes a las bibliotecas y la satisfacción con el espacio en las bibliotecas se asociaron negativamente con su GPA, mientras que el uso de los recursos bibliotecarios por parte de la mayoría de los estudiantes (por ejemplo, artículos de revistas y bases de datos) se asoció positivamente con sus notas. Los resultados primarios de los datos cualitativos revelan que los estudiantes perciben la biblioteca como un lugar donde pueden concentrarse y completar su trabajo. Además, los estudiantes reportaron que utilizan los espacios de estudio silenciosos y colaborativos de manera intercambiable dependiendo de sus necesidades académicas, y expresaron que la biblioteca les proporciona recursos invaluables que mejoran su trabajo de curso e investigación.

Aunque los hallazgos muestran que la experiencia de los estudiantes en la biblioteca estaba asociada con sus logros académicos, hubo hallazgos mixtos en el estudio. Los hallazgos sugieren que a medida que aumenta la nota de un estudiante, sus visitas en persona a la biblioteca y la satisfacción de espacio en la biblioteca disminuyen. Por otro lado, a medida que aumenta la nota de un estudiante, aumenta el uso de los recursos de la biblioteca. Se necesita más investigación para entender mejor la relación negativa entre las visitas a la biblioteca de los estudiantes, la satisfacción con el espacio de la biblioteca y su promedio de calificaciones.