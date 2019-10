El movimiento makerspaces: un movimiento mundial para el cambio educativo

Sang, W. and A. Simpson “The Maker Movement: a Global Movement for Educational Change.” International Journal of Science and Mathematics Education vol. 17, n. 1 (2019). pp. 65-83. https://doi.org/10.1007/s10763-019-09960-9

Los educadores se han interesado en el movimiento mundial de fabricantes, ya que ofrece oportunidades de aprendizaje práctico para que los jóvenes mejoren sus conocimientos y habilidades en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Este estudio pretende entender el movimiento del creador desde la perspectiva del análisis del marco y de los marcos de acción colectiva. Basándonose en 33 entrevistas con fabricantes de China, Europa y EE.UU., se llevaron a cabo marcos de diagnóstico y pronóstico para analizar los problemas relacionados con los espacios de fabricación y cómo los fabricantes resuelven estos problemas. Los resultados ponen de relieve que los espacios de fabricación están profundamente arraigados en las comunidades locales, ya que integran las expectativas locales con su ideal de crear y dependen de las comunidades para resolver los problemas internos. Los creadores también cambian proactivamente la mentalidad de lo que constituye y define la creación de otros actores (por ejemplo, el público). El debate se centra en las funciones de los gobiernos y la inequidad de la movilización de recursos en cuanto al aprendizaje de la ciencia, la tecnología y la innovación en el movimiento.