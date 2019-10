La autopublicación creció a un ritmo del 40% en 2018, y no muestra signos de desaceleración

Releases “Self-Publishing in the United States, 2013-2018” Print and Ebooks. Bowker, 2019

Según el último informe de Bowker, filial de ProQuest, la autoedición creció a un ritmo del 40 por ciento en 2018, y no muestra signos de desaceleración. El estudio anual de Bowker, “Self-Publishing in the United States, 2013-2018”, destaca las tendencias de auto-publicación basadas en el número de ISBNs registrados en la base de datos Bowker Books In Print®.

El informe documenta el crecimiento continuo de esta industria dinámica. basado en el número de ISBNs registrados en la base de datos Bowker Books In Print®. En 2018, las cifras demuestran que la industria de la autoedición continúa su crecimiento constante, con más de 1,6 millones de títulos publicados, un 40% más que el año anterior. Esta tendencia de crecimiento se ha mantenido desde 2013, cuando el número de libros impresos y libros electrónicos con ISBNs registrados era de 461.438. El incremento en los 5 últimos años fue de un 263%. Los libros impresos autopublicados también continúan mostrando fuerte crecimiento, un 45% más en 2018, y los libros electrónicos representaban casi el 8% de todos los títulos autoeditados del año.

El total combinado de libros impresos y libros electrónicos auto-publicados con ISBNs registrados creció de casi 1,2 millones en 2017 a más de 1,6 millones en 2018. La gran mayoría de estos libros procedían de las tres principales plataformas de publicación independiente con 1.677.841 ISBNs asignados.

La industria de la autoedición está dominada por tres proveedores de servicios que, en conjunto, representan más del 92% de todos los títulos impresos y de libros electrónicos autoeditados publicados el año pasado: CreateSpace, Smashwords y Lulu.

Es probable que esta tendencia continúe, ya que muchas de las obras autopublicadas que rivalizan en la actualidad con la de las obras editadas de manera tradicional. Los autores disponen de acceso a una amplia gama de servicios profesionales. Con estos recursos, sumados a los recursos en línea herramientas de marketing y distribución ya disponibles, los autores que se autoeditan están posicionados como nunca antes.