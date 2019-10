Enseñar a los estudiantes a evaluar críticamente los libros de texto

The Open Organization Guide for Educators. Transformative teaching and learning for a rapidly changing world. CUNY Academic Works, 2019

Como resultado, las organizaciones en todas partes se están volviendo más abiertas, y más innovadoras, ágiles y comprometidas. ¿Pero podemos decir lo mismo de nuestras organizaciones educativas?

Estudiantes, maestros de K ‒ 12, profesores universitarios, directores de informática del campus y líderes de organizaciones sin fines de lucro educativas se unen para explicar el poder y la promesa de un enfoque más centrado en los estudiantes, participativo e inclusivo para la enseñanza y el aprendizaje del siglo XXI.

El capítulo Teaching Students to Critically Evaluate Textbooks. Es estudio de caso que describe cómo el profesorado de la biblioteca combinó el aprendizaje de servicio y la alfabetización informacional para ayudar a los estudiantes a evaluar los libros de texto, comparando los libros comerciales con los Recursos Educativos Abiertos.

La idea subyacente era proporcionar a los estudiantes no sólo una base académica que les ayudara a avanzar en sus carreras académicas, sino también una orientación vocacional práctica que les ayudara a tener éxito en la fuerza laboral y, con suerte, a convertirse en futuros contribuyentes al movimiento de la cultura libre.