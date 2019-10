Las tasas de colaboración académica y las asociaciones de citas varían considerablemente entre países y disciplinas

Thelwall, Mikel. “Academic Collaboration Rates and Citation Associations Vary Substantially Between Countries and Fields.”Journal of the Association for Information Science and Technology, 2019

(Preprint). Arxiv, 2019

Texto completo

La colaboración en la investigación es promovida por los gobiernos y los patrocinadores de la investigación, pero si la prevalencia relativa y los méritos de la colaboración varían internacionalmente, pueden ser necesarias estrategias nacionales y disciplinarias diferentes para promoverla. Este estudio compara el tamaño del equipo y el impacto de las citas normalizadas en el campo de la investigación en los 27 campos amplios de Scopus en los diez países con la mayor cantidad de artículos de revistas indexados en Scopus 2008-2012. Los resultados muestran que el tamaño del equipo varía sustancialmente según la disciplina y el país, y Japón (4.2) tiene dos tercios más de autores por artículo que el Reino Unido (2.5). La autoría en solitario es rara en China (4%) pero común en el Reino Unido (27%). Si bien el aumento del tamaño del equipo se asocia con un mayor impacto de citas en casi todos los países y campos, esta asociación es mucho más débil en China que en otros lugares. También hay diferencias de campo en la asociación entre impacto de citas y colaboración. Por ejemplo, los equipos de mayor tamaño en la categoría de Negocios, Gestión y Contabilidad no parecen asociarse con un mayor impacto de investigación, y para China e India, la autoría individual se asocia con un mayor impacto de citas. En general, existen importantes diferencias internacionales y de campo en la medida en que los investigadores colaboran y en la medida en que la colaboración se asocia con un mayor impacto de citas