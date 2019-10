La mujer que lleva la alegría de la lectura a los niños hambrientos de libros

The woman bringing the joy of reading to book-starved children

ANNE LIM | JUNE 28TH, 2019 09:30 AM | Comment Icon 0 COMMENTS

La empresaria australiana Rebecca McDonald se puso a llorar de alegría el mes pasado. El fundador y director ejecutivo de Library for All -una biblioteca digital para niños pequeños de los países en desarrollo- acababa de escuchar a una niña de siete años llamada Lovely en Papua Nueva Guinea leer con fluidez un libro electrónico en una tableta.

Sólo un año antes, justo antes de que se pusiera en marcha la “Biblioteca para Todos” -Library for All – en 12 escuelas de Papua Nueva Guinea, Lovely no había podido leer. Ahora, después de leer libros de la biblioteca digital todos los días durante un año, estaba leyendo muy bien. Pero fue la inspiración que esos libros habían generado lo que hizo llorar a Rebecca.

Le pregunté qué quiere hacer cuando crezca y me dijo: “Quiero ser piloto de helicóptero”. Le dije: “Vaya, qué emocionante, ¿sabías que tenemos un libro en la biblioteca sobre una mujer piloto?”. “Me impactó profundamente, como pueden imaginar. No sólo es una niña de siete años que sabe leer, sino que también tiene un futuro que está trazando y al que aspira”.

Al ver los resultados como éste, Rebecca y su equipo de nueve personas que están dirigiendo la rápida expansión Library for All, después de muchos obstáculos y reveses.

Emocionantemente, Library for All, está trabajando actualmente para publicar 10 libros en el idioma Gamilaraay en colaboración con la especialista en lingüística Dra. Hilary Smith. Además, se ha financiado la producción de otros 20 libros en otro idioma aborigen, que aún no se ha decidido.

“Básicamente, desde que empecé Library for All,, me han pedido que produzca libros en lenguas aborígenes”, dice Rebecca, quien, en esencia, dirige una empresa tecnológica y editorial sin fines de lucro.

“Dudé durante varios años porque me pareció muy ambicioso y hay muchas minas terrestres políticas a su alrededor. Sólo quería asegurarme de que estábamos listos.

“Estamos realmente listos ahora y estoy muy emocionada por ello. Tenemos grandes asesores a nuestro alrededor y nuestra tecnología es la más fuerte que jamás haya existido, y nuestra estructura editorial es realmente sólida.

“Es realmente el momento de empezar esta nueva empresa y es tan agradable hablar de trabajar en mi propio país”.

Rebecca se inspiró para crear una biblioteca digital de libros culturalmente apropiados para niños de países en desarrollo mientras trabajaban en Haití. Ella estaba allí con su esposo como misionera para ayudar en la reconstrucción después del terremoto (ambos tienen experiencia en construcción y construcción).