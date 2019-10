En defensa de las bibliotecas públicas

En 1921, el dramaturgo y hombre de letras George Bernard Shaw escribió esta defensa de las bibliotecas para La Nueva República. Como tantos escritores antes y después de él, Shaw tenía un interés personal en el tema. De joven se había educado en la Biblioteca del Museo Británico, donde descubrió obras como “El Capital” de Marx (en francés) y la partitura orquestal de Tristán e Isolda de Wagner. George Bernard Shaw dijo:

“La importancia de las bibliotecas públicas difícilmente puede ser exagerada; sin embargo, rara vez es evidente para el más influyente pero más desastroso de los concejales públicos, el hombre práctico de negocios. Le repugna el espectáculo de un edificio pretencioso y una enorme y costosa colección de libros, con asientos para entre cincuenta y doscientas personas, y un lector solitario que ni siquiera está vestido a la moda. Qué malvado desperdicio parece! Y sin embargo, para cualquiera que lo sepa, ese hombre solitario es un espectáculo mucho más satisfactorio que una multitud de jóvenes devorando el último Tarzán. Una biblioteca pública llena de gente es un absurdo, como un laboratorio o un observatorio lleno de gente. La gente que clama por ella está clamando por algo muy diferente: a saber, una sala de lectura popular abarrotada. No tengo nada que decir más contra las salas de lectura que contra los dormitorios (la mayoría de las salas de lectura inventan la doble deuda para pagar); pero debo insistir en que una sala de lectura no es en el sentido clásico una biblioteca… El propósito de una biblioteca es permitir a los eruditos pobres y a los hombres de letras, cuyo destino tradicional es “el trabajo, la envidia, la necesidad, el patrocinador y la cárcel”, consultar libros que son depósitos de aprendizaje, libros que no pueden permitirse comprar más de lo que un químico puede permitirse comprar una libra de radio. Estos hombres constituyen un porcentaje muy pequeño de la población, o incluso un saqueo, pero la calidad de los libros en la sala de lectura, lo que significa la calidad del gusto de los lectores, depende finalmente de la biblioteca y del hombre vestido a la antigua, que a menudo puede ser su único ocupante. La deuda de la literatura británica, y de hecho de todos los departamentos de la cultura británica, con la Biblioteca del Museo Británico es incalculable. Yo mismo trabajé en su sala de lectura diariamente durante unos ocho años al principio de mi carrera literaria; y ¡oh (si me permiten citar a Wordsworth) la diferencia para mí! Y esa diferencia fue una diferencia para todos los lectores de mis libros y de mis contribuciones al periodismo, así como para todos los espectadores de mis obras: digamos, para ser excesivamente cautelosos, no menos de un millón de personas.

No es necesario entrar en la cuestión de si el efecto sobre todas estas personas ha sido para bien o para mal. Puede ser que hubiera sido mejor para mí y para ellos si nunca hubiera nacido. Pero eso no es ni aquí ni allá para el punto actual, que es que el trabajo realizado en la biblioteca no puede ser medido por el número de personas visiblemente sentadas en ella. Llegaré a decir que si una biblioteca pública no atrajera ni a un solo lector del exterior, su existencia se justificaría por la presencia de su bibliotecario y de su personal oficial. Y nunca se llega a eso. Siempre hay dos o tres lectores para mantener el lugar en el semblante. Y si (para tomar casos reales) uno de ellos es un Carlyle y otro un Karl Marx, los resultados pueden variar desde la extensión del Código de Fábrica Inglés por todo el mundo moderno, hasta un mundo europeo y media docena de revoluciones. Esto puede parecer una recomendación cuestionable; pero mientras la gente sólo se deje impresionar por acontecimientos sensacionales como guerras y revoluciones, y reciba beneficios sin mezclar ingratos como una cuestión de rutina, sería inútil citar a los muchos bibliotecarios sobre cuya influencia no hay mancha de sangre. Desde Platón y Pitágoras hasta Descartes y Einstein ha habido hombres solteros que habrían justificado todo lo que cuesta el Museo Británico pasando una semana de su vida en él; pero el público los conoce sólo como infelices que nunca conocieron la alegría de bailar con las damas del coro de belleza cada noche y la audaz aventura de comprarles cocaína todos los días.

La moraleja es clara: hagamos que las bibliotecas estén vacías o llenas. Y no confundan su alta función con la del diván de la lectura que controla nuestras ciudades al permitir que la gente lea sobre crímenes y vicios en lugar de salir a la calle y practicarlos. No olviden, tampoco, que aunque esta es una sustitución muy deseable, es lo contrario de deseable en el caso de las buenas obras y virtudes. Así como la lectura sobre los crímenes no nos convierte en criminales, sino que hace que las tendencias que tenemos en esa dirección se desperdicien inofensivamente a través de la imaginación, así también la lectura sobre las virtudes no nos convierte en héroes y heroínas; desperdicia nuestros impulsos heroicos precisamente de la misma manera. Por lo tanto, es muy cuestionable si las salas de lectura deben contener buenos libros. Más bien deberían estar llenas del Calendario de Newgate, historias de detectives, vidas de Cartouche, Lacenaire, Charles Peace, Moll Flanders, y todos los personajes más infames de hecho o de ficción. Y cuando los lectores, con el asco o la saciedad que produce un libertinaje de tal literatura, se dirigen al bibliotecario de la sala de lectura y dicen: “Por el amor de Dios, deme un libro sobre un santo o un héroe: estoy harto de esos estúpidos malhechores”, debería ser deber de ese bibliotecario decir: “No, hijo mío (o hija mía, según sea el caso): la esfera propia de la virtud es el mundo vivo”. Sal y haz el bien hasta que te sientas malvado de nuevo. Entonces vuelve a mí, y te libraré de todos tus impulsos malignos sin herir a nadie con un lote de libros completamente malos”. Moraleja: no deseen a las personas que desean purificar las estanterías públicas: ellos son cuidadores de válvulas de seguridad.“

George Bernard Shaw “In Defense of Public Libraries” 1921

