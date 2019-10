Investigación 4.0: La investigación en la era de la automatización

Jones, Elliot ; Kalantery, Nicolina ; Glove, Ben. Research 4.0: Research in the Age of Automation. London: Demos/JISC, 2019

El informe explora el desarrollo y el impacto de las tecnologías de la cuarta revolución industrial en el sector de la investigación y la situación actual de la “investigación automatizada”. Presta especial atención a las técnicas relacionadas con la inteligencia artificial (IA) aplicadas a la investigación moderna, desde la programación en lenguaje natural hasta la visión por ordenador.

La convergencia de las tecnologías’Industry 4.0′, como la IA y la Internet de los objetos, podría transformar el sector de la investigación en el Reino Unido: de cómo se realiza la investigación a qué tipo de investigación es posible llevarla a cabo.

Demos está investigando actualmente el impacto potencialmente transformador de la inteligencia artificial, la robótica y otras tecnologías emergentes en el futuro del sector de la investigación. Se está tratando de entender cómo se están utilizando estas tecnologías en la investigación actual, y cómo estas tecnologías podrían dar forma a la investigación del futuro, incluida la modelización económica y del mercado laboral, además de comprender cómo se pueden utilizar de manera ética y socialmente responsable.

El informe, que forma parte de un proyecto en dos fases, plantea varias preguntas sobre la mejor manera de prever el impacto de las tecnologías “Industry 4.0” en la investigación en los próximos 20 años. En la segunda fase se aprovecharán los conocimientos y la experiencia de investigadores, tecnólogos, encargados de la formulación de políticas, universitarios y otros dirigentes de la sociedad civil para determinar las posibles novedades en la investigación automatizada a largo plazo. En la segunda parte, se publicará un informe final a principios de 2020 que dará recomendaciones para abordar los retos prácticos, éticos y económicos que presenta `Research 4.0′ y ayudará a asegurar la posición del Reino Unido como líder mundial en investigación en los próximos años.

El proyecto cuenta con el apoyo de Jisc, una organización sin ánimo de lucro que proporciona soluciones digitales para la educación y la investigación en el Reino Unido.