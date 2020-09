Investigación 4.0: Investigación en la era de la automatización (2020)

Porter, R. Elliot, J. Glove, B. Research 4.0: Research in the Age of Automation. London: Demos/JISC, 2020

JISC junto con el grupo de reflexión Demos ha producción este informe para permitir una visión independiente del impacto de las tecnologías avanzadas en el investigador y el entorno de investigación.

Hace una década Demos, con el apoyo de Jisc, publicó The Edgeless University analizaron cómo Internet, las redes sociales y las herramientas de colaboración en línea se establecieron para transformar la creación de conocimientos y el acceso a los mismos. El nuevo informe analiza cómo la tecnología está transformando el mundo académico, considerando cómo la cuarta revolución industrial y la IA, en particular, están reconfigurando el panorama de la investigación. Para ello se realizaron una serie de entrevistas con destacados investigadores y académicos, así como una mesa redonda sectorial y una amplia investigación documental.