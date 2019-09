Los estudiantes necesitan aprender cómo los trolls y los bots agitan las divisiones en línea y debilitan las instituciones democráticas.

Students need to learn how trolls and bots stir up online divisions

By Darren Linvill and Patrick L. Warren. The Word of Rankings. September 5, 2019

El pensamiento crítico no es suficiente. A los estudiantes se les debe enseñar la dinámica de los medios sociales, dicen Darren Linvill y Patrick Warren.

La naturaleza cambiante de los medios de comunicación siempre ha dificultado la enseñanza de la alfabetización mediática. Los medios sociales lo han complicado aún más, con plataformas que aparecen y desaparecen con frecuencia. Sin embargo, los desafíos que plantea la desinformación requieren una reevaluación completa de nuestro enfoque.

El informe Mueller ha dado a conocer la labor de la Agencia de Investigación de Internet de Rusia (IRA). Financiada por el oligarca Yevgheny Prigozhin, conocido como “el chef de Putin”, esta organización vinculada al gobierno y sus sucesores trabajan para influir en las conversaciones culturales y políticas de Occidente. Usando cuentas falsas de medios sociales, Rusia se involucra en lo que es, en efecto, marketing de guerrilla, llevando las conversaciones a extremos con el objetivo de dividir a los países y debilitar las instituciones democráticas.

La educación superior es uno de sus objetivos. Hemos pasado los últimos dos años construyendo un entendimiento de las tácticas y estrategias rusas, revisando millones de puestos del IRA. La desinformación rusa es al mismo tiempo más sutil, viral y aparentemente orgánica de lo que incluso el usuario más formado de los medios sociales puede suponer; está muy claro que no estamos preparados para combatirla.

Incluso antes de que pudiéramos apreciar plenamente las amenazas planteadas por las campañas coordinadas de desinformación, la experta en tecnología y medios sociales Dana Boyd se preocupó de que los esfuerzos tradicionales para promover la alfabetización mediática alentando a los estudiantes a cuestionar y dudar de sus fuentes pudieran haber sido contraproducentes, socavando su creencia en la opinión de los expertos y en la realidad objetiva.

Sin duda, las recientes investigaciones de la Fundación Knight dan crédito a estas preocupaciones, ya que la mayoría de los estadounidenses dicen que han perdido la confianza en los medios de comunicación. No debería sorprender, entonces, que el término “noticias falsas” sea ahora un arma utilizada por los ideólogos de ambos lados de la división política en contra de los medios de comunicación convencionales. La duda no sólo de los hechos establecidos, sino también de los propios mecanismos que los producen, permite a los individuos hablar más fácilmente unos de otros, lo que profundiza la división ideológica.

El pensamiento crítico sigue siendo esencial y debe ser enseñado, pero puede no ser la mejor o la única herramienta para mejorar la alfabetización en medios sociales. También es de vital importancia considerar hacia dónde se dirige ese pensamiento crítico.

Investigaciones recientes sugieren que las preocupaciones sobre noticias falsas en los medios sociales pueden estar basadas en suposiciones incorrectas sobre su prevalencia. Un estudio de Science reveló que sólo el 0,1 por ciento de los usuarios de Twitter fueron responsables de compartir el 80 por ciento de las noticias falsas durante las elecciones presidenciales de 2016. Y un artículo en Science Advances encontró resultados similares para Facebook. En la medida en que las noticias falsas eran un problema, se limitaban en gran medida a los Baby Boomers: los usuarios mayores de 65 años eran casi siete veces más dados a compartir noticias falsas que los usuarios más joven. Quizás la enseñanza de la alfabetización digital debería centrarse en los hogares de ancianos.

En la práctica, la desinformación coordinada tiene poco que ver con las noticias falsas. Ciertamente, los primeros esfuerzos del IRA en 2014 y principios de 2015 estuvieron llenos de intentos de asustarnos con relatos de eventos – una explosión química en Louisiana, una fuga de fósforo en Idaho y un brote de salmonela en el norte del estado de Nueva York – que nunca ocurrieron. Pero estos esfuerzos no tuvieron éxito. Desde 2016, la desinformación rusa se ha concentrado en el tema centra de las relaciones públicas. Los trolls rusos no trolls; hacen nuevos amigos y convierten su confianza en influencia, proporcionándoles noticias reales que enmarcan para impulsar una agenda.

Para agravar el problema, los trolls rusos emplean cuentas separadas para dar un giro diferente a las diferentes comunidades en línea. Para los conservadores, los relatos representan un mundo gobernado por un “estado profundo” corrupto, en el que las instituciones están amañadas y no se puede confiar en los medios de comunicación convencionales. Para los liberales, describen un mundo mucho más racista y misógino de lo que nunca temieron. A estos usuarios se les dice que cualquier persona que lleve un sombrero rojo #MAGA debe ser odiada y que el presidente no es legítimo.

Rusia no es el único delincuente. Otros países y entidades están utilizando la misma táctica, cada uno con agendas diferentes. Se sabe que las fábricas de trolls se encuentran fuera de Irán y Venezuela. Twitter cerró recientemente una red de cuentas falsas que presionan a favor de la independencia de Cataluña en España.

Nuestra propuesta para combatir esta creciente amenaza es enseñar la civilidad digital. Podemos empezar por desplazar el enfoque de la alfabetización mediática desde el producto hacia el proceso, promoviendo una mejor comprensión de la comunicación interpersonal.

La mayoría de los estadounidenses reciben los medios de comunicación a través de una lente única que ellos ayudaron a construir. Es esencial que enseñemos a los estudiantes, de todas las edades, a entender su propio lente y la dinámica relacional de los medios sociales. Deben aprender a considerar sus propios prejuicios y los de los demás, y la naturaleza de su relación con aquellos que les envían mensajes en los medios sociales. También se les debe enseñar a considerar los puntos de vista de los remitentes de mensajes y las posibles razones para enviarlos, y cómo todos estos elementos influyen en la forma en que se interpretan los mensajes.

En otras palabras, los estudiantes necesitan saber que no deben estar de acuerdo con otro usuario de medios sociales simplemente porque usaron el mismo hashtag. Tampoco deberían acusar a alguien de ser un bot ruso simplemente porque no están de acuerdo con su punto de vista.

El problema de la desinformación coordinada empeorará antes de mejorar. Pero enseñar a los estudiantes a apreciar plenamente la influencia de la mediación social en su comprensión de los medios de comunicación no sólo les ayudará a luchar contra la desinformación, sino que también les ayudará a interactuar mejor con todos los demás en línea, desde su compañero de trabajo súper liberal hasta su tío ultraconservador.