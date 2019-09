¿Cuáles son las herramientas disponibles para los académicos? Una revisión del software de asistencia para autores durante el proceso de revisión por pares

J. Israel Martínez-López ; Samantha Barrón-González ; Alejandro Martínez López. Which Are the Tools Available for Scholars? A Review of Assisting Software for Authors During Peer Reviewing Process. Publicaciones 2019 , 7 (3), 59;

DOI: 10.3390 / Publicaciones7030059

Hay una gran cantidad de herramientas de Tecnología de la Información y Comunicación (ITC) que rodean la actividad académica. El lugar destacado del proceso de revisión por pares después de la publicación ha promovido un mercado abarrotado de herramientas tecnológicas en varios formatos. A pesar de esta abundancia, muchas herramientas están sin explotar o subutilizadas porque no son conocidas por la comunidad académica. En este estudio, se analiza la disponibilidad y las características de las herramientas de asistencia para el proceso de revisión por pares. El objetivo era proporcionar una comprensión más integral de las herramientas disponibles en este momento, y dar pistas sobre nuevas tendencias para desarrollos futuros. El resultado de un examen de la literatura ayudó a la creación de una nueva taxonomía de los tipos de software disponibles en el mercado. Esta nueva clasificación se divide en nueve categorías de la siguiente manera: (I) Identificación y redes sociales, (II) Buscadores académicos, (III) Emparejadores de resúmenes de revistas, (IV) Editores de texto colaborativos, (V) Herramientas de visualización y análisis de datos, (VI) Gestión de referencias, (VII) Corrección y detección de plagio, (VIII) Archivo de datos, y (IX) Scientometrics y Altmetrics. Teniendo en cuenta estas categorías y sus rasgos definitorios, se completó una lista seleccionada de 220 herramientas de software utilizando una base de datos financiada por crowdfunding (AlternativeTo) para identificar programas relevantes y tendencias y perspectivas actuales de herramientas desarrolladas y utilizadas por académicos.