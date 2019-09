Bibliotecas sin bibliotecarios: ¿son las bibliotecas de autoservicio una amenaza para la profesión o una oportunidad para servir mejor a los usuarios?

Automatic for the People: Are self-service libraries a threat to the profession or an opportunity to better serve patrons?

By Claire Zulkey | American Libraries, September 3, 2019

Las bibliotecas automatizadas y de autoservicio -que son populares en Europa durante años- están ganando terreno en los Estados Unidos. ¿Estos servicios eliminarán los trabajos de bibliotecario, o son una forma rentable de ajustar los presupuestos y proporcionar servicios básicos al mismo tiempo que liberan al personal para otros trabajos?

En 2016, la Biblioteca Pública (GCPL) del Condado de Gwinnett (Ga.) puso a prueba la tecnología de autoservicio automatizado en su sucursal de Lawrenceville como una forma de aumentar el acceso de la comunidad a los recursos de la biblioteca. GCPL instaló Open+, un sistema que permite a los usuarios el uso de una biblioteca fuera de las horas normales de funcionamiento a través de un lector de tarjetas. La tecnología controla y monitorea la entrada al edificio, los kioscos de autoservicio y las computadoras de acceso público, así como la iluminación, las alarmas, los anuncios públicos y la seguridad de los clientes. Open+, un producto de bibliotheca, es utilizado por 800 bibliotecas de todo el mundo, sólo unas pocas en los Estados Unidos.

Michael Casey, director de experiencia del cliente de GCPL, dice que el servicio ha demostrado ser tan popular que la biblioteca ha añadido la tecnología a su sucursal de Suwanee y está planeando añadir más ubicaciones. Inicialmente, GCPL hizo disponible el autoservicio por un cargo de 5$. La respuesta a la nueva función fue tan entusiasta que los administradores concedieron acceso gratuito a todos los usuarios mayores de 18 años, que se registran a primera hora de la mañana cuando la biblioteca está abierta, pero el personal no trabaja en áreas públicas.

Casey dice que unos 2.000 visitantes al mes utilizan el autoservicio en la sucursal de Lawrenceville, y otros 1.000 en Suwanee. Añade que algunos de los usuarios más habituales son los padres cuyos hijos tienen horarios diferentes para dejar la escuela y que necesitan un lugar donde los niños puedan jugar mientras los padres leen o se ponen al día en el trabajo. Además, dice, “Tenemos algunos lectores de periódicos muy leales cada mañana.”

Casey considera que las bibliotecas de autoservicio no son tanto una medida de ahorro de costes como un valor añadido. “No lo usamos para reemplazar las horas de trabajo del personal, sino que las añadimos a las horas de trabajo del personal”, explica. Añadir de 2 a 3 empleados más por las horas extras cubiertas por la tecnología de autoservicio sería un costo prohibitivo.

Para garantizar la seguridad de los usuarios de la biblioteca se instalaron cámaras de vídeo y un sistema telefónico que pudiera conectar a los usuarios con el personal de otras bibliotecas. También detectaron y resolvieron lo que él describe como “vacíos legales” en el sistema. Pero, sobre todo, es importante que las bibliotecas informen a sus usuarios cuando no hay personal presente y sobre los protocolos de seguridad durante ese tiempo. Simplemente hacer participe al usuario y hacerle saber que podría ser la única persona en el edificio. No se trata de asustarlos, sólo se debe ser transparente con la realidad de la situación.

De este modo, la mayoría de los usuarios entienden que la automatización complementará, no reemplazará, al personal. Aunque la conexión humana siempre es importante.