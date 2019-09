Biblioteconomía y discurso.

Biblioteconomia e discurso / Organizador Clóvis Ricardo

Montenegro de Lima. — Rio de Janeiro: Salute, 2019

En estos trabajos vemos a Habermas en discusiones con otros autores de Filosofía y Sociología. Nos encontramos con preguntas, vislumbramos respuestas. Hemos percibido problemas, intentamos soluciones; todo basado en el trabajo de equipos en bibliotecas. Hay la cuestión de la verdad en la selección de bibliotecas y mentiras descubiertas en las obras en las que el poder de selección es incapaz de actuar por medio de determinaciones institucionales complejas; hay la cuestión de construcción discursiva y cooperativa de las normas, una tradición de la biblioteconomía, tanto para repositorios digitales como para Bibliotecas Digitales; hay la cuestión de la ética del discurso en todo el trabajo informacional y, finalmente, competencia comunicativa como una de las habilidades para el bibliotecario eficaz.

Nestes trabalhos vemos Habermas em discussões com outros autores de Filosofia e Sociologia. Nós nos deparamos com perguntas, vislumbramos respostas. Percebemos problemas, tentamos soluções; tudo baseado na do trabalho de equipes em bibliotecas. Há a questão da verdade em seleção de bibliotecas e mentiras descobertas nas obras nas quais o poder de seleção é incapaz de atuar por meio de determinações institucionais complexas; há a questão de construção discursiva e cooperativa das normas, uma tradição da biblioteconomia, tanto para repositórios digitais como para Bibliotecas Digitais; há a questão da ética do discurso em todo o trabalho informacional e, finalmente, competência comunicativa como uma das habilidades para o bibliotecário eficaz.