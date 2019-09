Los bibliotecarios que enfrentan nuevas tareas dicen que la crisis no está en el catálogo de tarea

Librarians facing new tasks say crisis isn’t in the catalog



Las bibliotecas están empezando a atender nuevas necesidades como personas sin hogar o problemas de drogadicción y salud mental . 40 sistemas bibliotecarios cuentan con trabajadores sociales a tiempo completo entre el personal, de acuerdo con Whole Person Librarianship, una organización que rastrea tales asociaciones. Pero son muchos los profesionales que consideran que no están preparados para ello

En la Biblioteca Pública de Queens en la ciudad de Nueva York, la trabajadora social residente Shantel Johnson supervisa un equipo de administradores de casos de la biblioteca, pero también está disponible para ayudar a los bibliotecarios a comunicarse con los clientes con dificultades, conectar a los visitantes con los servicios o simplemente escuchar a las personas.

Otras bibliotecas, incapaces de permitirse ese paso, tienen bibliotecarios capacitados para manejar ciertas emergencias ellos mismos. Eso provocó cierto debate entre los trabajadores de la biblioteca sobre si se les pide que se adapten a un trabajo en evolución o que hagan un trabajo que va más allá de su experiencia.

La portavoz Amy Geduldig señala que la biblioteca “no es una organización de servicios sociales, y su personal no son profesionales médicos o de salud mental”. Sin embargo, el NYPL, el sistema bibliotecario más activo del país, todavía no ha contratado a un trabajador social con licencia de tiempo completo, aunque Brooklyn lo hizo en 2015 y Queens lo hizo en 2018.

Una encuesta de 2018 de bibliotecarios en Pensilvania encontró que muchos informaron que ya se sentían estresados ​​al tratar de responder preguntas de los clientes sobre la salud mental y servicios sociales, incluso sin manejar emergencias agudas en la biblioteca.

Según Jackie Narkiewicz, bibliotecaria de Long Island “Puedo conseguirte un número de teléfono, puedo conseguir el libro que quieran… pero cuando estás lidiando de problemas de salud mental, no me siento adecuadamente entrenado para ello”.