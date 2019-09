La simbiosis entre la complejidad de los proyectos de sistemas de información y el éxito de los proyectos de sistemas de información

Marnewick, C., W. Erasmus, et al. (2017). [e-Book] The symbiosis between information system project complexity and information system project success, Johannesburg: University of Johannesburg, 2017

El éxito del proyecto está ampliamente cubierto, y el discurso sobre la complejidad del proyecto está proliferando. El propósito de este libro es fusionar e investigar los dos conceptos dentro del contexto de los proyectos de sistemas de información (SI) y entender la simbiosis entre el éxito y la complejidad de estos proyectos. En esta investigación original e innovadora, la modelización exploratoria se emplea para identificar los aspectos que constituyen el éxito y la complejidad de los proyectos basados en las percepciones de los participantes en los proyectos de SI. Este libro tiene como objetivo profundizar el discurso académico sobre la relación entre el éxito y la complejidad de los proyectos y guiar a los gestores de proyectos de SI hacia la mejora del rendimiento de los proyectos a través de la lente de la complejidad. La metodología de investigación surge de la comprensión de que la complejidad de los proyectos de SI y su relación con el éxito de los proyectos no están suficientemente documentadas. Se aplica un enfoque post positivista para acomodar la interpretación subjetiva de los participantes en el proyecto de SI a través de un diseño cuantitativo. Los investigadores desarrollaron una estrategia de encuestas en línea con respecto a la literatura sobre el éxito y la complejidad de los proyectos. Las opiniones de 617 participantes están documentadas. En el libro, las estadísticas descriptivas y el análisis factorial exploratorio allanan el camino para identificar las construcciones clave de éxito y complejidad de los proyectos de SI. Estas construcciones se utilizan en la modelización de ecuaciones estructurales para construir varios modelos validados y predictivos. El conocimiento sobre el éxito y la complejidad de los proyectos es en su mayor parte genérico, con poca exposición al campo de la gestión de proyectos de SI. La contribución al conocimiento actual incluye cómo debe considerarse el éxito de los proyectos de SI, así como la complejidad de las construcciones de los proyectos de SI. El éxito de los proyectos de SI abarca el éxito estratégico, el éxito en la entrega, el éxito del proceso y las “incógnitas” del éxito del proyecto. La complejidad de los proyectos de SI encarna la complejidad organizativa, la complejidad medioambiental, la complejidad técnica, la dinámica y la incertidumbre. Estas construcciones de éxito y complejidad son mapeadas de acuerdo a sus relaciones latentes subyacentes entre sí. El público al que va dirigido este libro son los investigadores y especialistas en sistemas de información y proyectos, incluidos los gerentes de tecnología de la información, ejecutivos, gerentes de proyectos, miembros de equipos de proyectos, la oficina de gestión de proyectos (PMO), gerentes generales y ejecutivos que inician y llevan a cabo trabajos relacionados con los proyectos. El trabajo presentado en esta primera edición del libro es original y no ha sido plagiado ni presentado anteriormente. No es una versión revisada de una tesis o investigación previamente publicada. Los comentarios resultantes del proceso de revisión por pares a ciegas fueron cuidadosamente considerados e incorporados en consecuencia.