Cererols, Ramon ; Torre,Toni de la. "La ciencia de The Big Bang Theory". 2018, Barcelona: Fundació Dr. Antoni Esteve, 2018

The Big Bang Theory es la serie protagonizada por científicos de más éxito de la historia de la televisión, en buena parte gracias a su protagonista, Sheldon Cooper. Los guionistas de esta sitcom estadounidense han conseguido que la ciencia sea omnipresente en el día a día de los personajes, comenzando por el propio título de la serie o a través de una fórmula escrita en una pizarra del apartamento de uno de ellos o, de manera más directa, cuando Sheldon investiga por qué los electrones no tienen masa cuando viajan a través del grafeno.

La ciencia de The Big Bang Theory, un libro de divulgación en el que el crítico de series Toni de la Torre y el experto Ramon Cererols analizan algunos de los conceptos científicos que se tratan en la comedia. Conceptos tan complejos como el Bosón de Higgs, la mecánica cuántica, la antimateria o la teoría del multiverso pero que la serie ha ayudado a popularizar.

Los guionistas de The Big Bang Theory cuentan con el asesoramiento de científicos como el físico David Saltzberg, profesor de la Universidad de California, para asegurar que los guiones no contienen ningún error. El respeto y el rigor con el que se tratan los temas científicos son la clave para entender por qué la comunidad científica recibió la serie con los brazos abiertos, y que eminencias como Stephen Hawking hayan participado en la ficción interpretándose a sí mismos. También es la base del potencial que tiene The Big Bang Theory para la divulgación científica.

Los espectadores de la ficción que no tienen grandes conocimientos científicos tienen en ella una oportunidad para interesarse por todos los conceptos que aparecen en la serie y que quizá no saben en qué consisten. El Cuaderno de la Fundación Dr. Antoni Esteve quiere ser el pie para que todos esos espectadores vayan más allá y, a partir de momentos concretos de la serie, profundicen en el mundo de la ciencia, adquiriendo nuevos conocimientos.

Conceptos como los quarks, los bosones, la materia oscura o la relatividad se tratan en este libro con sentido del humor, apoyados por las ingeniosas frases de Sheldon Cooper y el resto de personajes, pero también con rigor, fieles al espíritu de una serie que ha hecho reír a millones de espectadores al mismo tiempo que ha abierto una puerta al conocimiento científico para que entrase en los hogares de todo el mundo.