Planning for the modern public library building / edited by Gerard B.

McCabe and James R. Kennedy. Estpont: Libraries Unlimited, 2003

Texto completo

Esta colección de 22 ensayos informativos ofrece una visión importante de las actividades actuales en el área de la planificación de edificios. Escrito por reconocidos expertos en construcción de los Estados Unidos y Australia, los ensayos discuten temas críticos de planificación desde una perspectiva de gestión.