Los gastos por procesamiento de libros en las monografías académicas en Acceso Abierto

Pinter, Frances. “Why Book Processing Charges (BPCs) Vary So Much”

The Journal of Electronic Publishing, Volume 21, Issue 1, 2018

DOI: http://dx.doi.org/10.3998/3336451.0021.101

Texto completo

Los observadores de la publicación de monografías se quejan a menudo de la falta de transparencia en cuanto a los “costes” de la publicación. Existe la sensación de que los Book Processing Charges (BPCs) son arbitrarios y no se relacionan con los costes reales. Hay una gama tan amplia de cargos al ver qué servicios se ofrecen para un BPC y cómo varían. Esta revisión también pretende explicar por qué es problemático presentar costes precisos y comparables.

Los BPCs se basan en los costes directos e indirectos, fijos y variables, de adquisición, edición, diseño, producción y comercialización de una monografía. Llevan dentro de sí una asignación para gastos generales y beneficios o superávit. El desafío de crear una comprensión generalizable de los costos es cómo se contabilizan. En última instancia, los costos no son realmente opacos, pero establecer generalizaciones es complicados.

La publicación de acceso abierto se presta a un modelo de contabilidad “cost plus” en lugar de una forma de cobrar los costes, ya que es una oferta de servicio con costes recuperados de fuentes distintas de la venta de “copias” individuales (impresas o digitales) del libro. Por lo general, las BPC de las publicaciones de la OA se ajustan a los gastos en que incurre el editor, aunque las rotativas tradicionales pueden incluir un elemento de sustitución de ingresos por la pérdida de ventas de versiones impresas y digitales.

Según este estudio de campo que cubría ocho países europeos (Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Reino Unido) los costos por BPCs oscilaban entre 500 y 18.500 euros (585 – 21.640 dólares). Estas diferencias están ne relación con la amplia variedad de servicios se ofrecen y también por qué es problemático presentar costes precisos y comparables. Las cifras proceden principalmente del Reino Unido y de la publicación mundial en inglés; sin embargo, las consideraciones básicas no difieren mucho de las que se encuentran en otros lugares. Al final de este artículo se incluye un glosario de términos contables. Uno de los objetivos de este artículo ha sido indicar que los BPCs y los APCs no son iguales y mostrar cómo una mayor transparencia puede llevar a llegar a BPCs razonables.