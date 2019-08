Necesitamos un conjunto de métricas más amplio y transparente para evaluar la publicación científica.

Paul Wouters, Cassidy, R. Sugimoto, Vincent Larivière, Marie E. McVeigh, Bernd Pulverer, Sarah de Rijcke, Ludo Waltman. Rethinking impact factors: better ways to judge a journal We need a broader, more-transparent suite of metrics to improve science publishing, Nature, 28 may 2019

Texto completo

El factor de impacto de la revista ha dominado durante mucho tiempo la evaluación de la publicación académica. Basado en la indexación de citas, y concebido hace más de cuatro décadas, es improbable que los creadores del factor de impacto anticiparan su adopción generalizada y su longevidad, ni su supuesto mal uso. Sin embargo, los tiempos parecen estar dispuestos a cambiar esta lógica. En un artículo reciente en Nature, Paul Wouters y otros coautores insisten en que la publicación académica necesita un “conjunto más amplio y transparente” de indicadores de revistas, y exploran cómo podría ser.

Como destacan los autores, para determinar cuál es la mejor manera de juzgar una revista, es fundamental considerar la pregunta “¿Para qué sirve una revista? Identifican las funciones clave de las revistas como registrar, curar, evaluar, difundir y archivar la investigación y señalan que el factor de impacto sólo puede captar aspectos limitados de éstas. Si bien todas las funciones de la revista deben ser evaluadas, los autores advierten que “tener más indicadores no equivale a tener mejores indicadores”. Proponen que la próxima generación de indicadores de revistas se diseñe e implemente de manera responsable para cumplir con los siguientes criterios:

Justificado: El indicador debe tener un papel menor y explícitamente definido en la evaluación de la investigación.

Contextualizado: Deberán comunicarse tanto las estadísticas numéricas como las distribuciones estadísticas, teniendo en cuenta las diferencias interdisciplinarias.

Informado: Debería haber una formación sobre los indicadores, facilitada por expertos.

Responsable: Consideración de la posible influencia de los indicadores en el comportamiento de los investigadores o de las partes interesadas.

Entonces, ¿quién debería gestionar la próxima generación de indicadores de las revistas? Los autores sugieren la creación de una organización de gobierno inclusiva. La organización debe hacer recomendaciones sobre el uso de indicadores, educar a las partes interesadas sobre las buenas prácticas y proporcionar orientación sobre la publicación de acceso abierto y el intercambio de datos. El lanzamiento de este órgano rector está previsto en un taller que se celebrará en 2020; y se invita a todas las partes interesadas a que se pongan en contacto con los autores para que se sumen a la iniciativa.