Nuevo fraude académico: autores que venden y compran la autoría de manuscritos científicos para su publicación en revistas indexadas

Protecting the integrity of the scientific record from a new kind of academic misconduct by Valentin Bogorov. Clarivate Analytics, jul 23, 2019

Web of Science Group en Rusia recibió un aviso de la comunidad investigadora local sobre una nueva forma de fraude de publicación que condujo a un sitio web 123mi, http://123mi.ru, creado por operadores sin escrúpulos para servir como un mercado virtual donde los autores pueden comprar o vender su autoría en manuscritos académicos aceptados para su publicación. Este tipo de intercambio entre pares, a “plena luz del día” no es algo que se haya visto nunca.

No hay nombres de autores, o nombres de revistas indicados en el sitio – el nombre de la revista está disponible sólo para los compradores. A veces se ofrecen a la venta hasta cinco autorías en un solo artículo, con precios que varían según el lugar en la lista de autores.

El sitio pretende garantizar la publicación en revistas indexadas en Scopus y/o Web of Science. Un análisis realizado el 15 de julio revela que de los 344 artículos con autoría puestos a la venta, 32 artículos (9%) están supuestamente indexados en la Web of Science, y 303 artículos (88%) están supuestamente indexados en Scopus. Parece ser que los nombres de las revistas se revelan a los clientes del sitio web después de realizar el pago. Los artículos supuestamente a la venta se ofrecen en una gran variedad de disciplinas académicas, desde las ciencias naturales y sociales, a las humanidades.

También hay datos disponibles sobre las últimas transacciones de autoría. De ellos, el 15 de julio había 183 ofertas de autoría en revistas supuestamente indexadas en Scopus, y 11 supuestamente indexadas en la Web of Science. La geografía de las transacciones abarca principalmente la zona postsoviética (Rusia, Kazajstán y Ucrania), pero hay autores vendidos fuera de esa región, en particular a los Emiratos Árabes Unidos, China y el Reino Unido.

El equipo editorial de Web of Science ha establecido 24 criterios de selección específicamente diseñados para mantener el rigor editorial y las mejores prácticas. Los criterios de evaluación de la calidad se aplican no sólo a la selección del nuevo contenido de la Web of Science, sino también al seguimiento de las revistas indexadas actualmente. Aunque se está asegurando que el número de artículos afectados es relativamente pequeño, se intentará identificar cualquier revista que pueda haber sido objeto de comercialización en este sitio.

Web of Science Group ha s enviado una carta de cese y desistimiento al propietario del sitio, han alertado al Comité de Ética de Publicaciones y a Retraction Watch para llamar más la atención sobre este nuevo fraude.