Los Clubes del Lecturas de personas celebres estimulan la venta de libros

Según la compañía de información global The NPD Group, el volumen del aumento de ventas varía con el nivel de popularidad de la celebridad, pero tener un libro seleccionado por un lector famoso con un gran número de seguidores puede impulsar un enorme aumento de la exposición y las ventas en el descubrimiento de clásicos y nuevos títulos.

La selección de un nuevo libro o autor en un club de lectura de una persona popular prácticamente garantiza el estatus de best-seller, y también ayuda a que las nuevas generaciones descubran grandes obras por primera vez.

Así, el primer Club del Libro de Oprah funcionó de 1996 a 2010, y fue reiniciado de nuevo en línea en 2012 como “Oprah’s Book Club 2.0”. Hasta la fecha, Winfrey ha puesto 77 libros en su lista y ha atraído la atención del público a muchos autores nuevos, incluyendo “Wild” de Cheryl Strayed, “Ruby” de Cynthia Bond, y “Behold the Dreamers” de Imbolo Mbue.

El popular club de libros “Hello Sunshine” de la actriz de Hollywood Reese Witherspoon recomendó “Where the Crawdads Sing” (Donde cantan los cangrejos) de la escritora Delia Owens y lo catapultó a las listas de los más vendidos en septiembre de 2018. Ha vendido más de 1 millón de copias en formatos impresos, y sigue siendo el título líder en la lista general de bestsellers de NPD BookScan en la actualidad. “This Is This Is It Always Is” (Esto es lo que siempre es) de Laurie Frankel, logró un aumento del 276 por ciento en las ventas en los tres meses siguientes a la selección del club de lectura, mientras que “Still Lives” (Naturaleza muerta) de Maria Hummel registró un crecimiento del 103 por ciento después de aparecer en la lista de Witherspoon.

Aunque Barack Obama no tiene un club de lectores famosos en el sentido tradicional, es un lector prolífico. También es un poderoso influenciador de los medios sociales que comparte lo que está leyendo con su gran número de seguidores. El año pasado, Obama publicó su lista de lecturas de verano en Facebook, lo que provocó un aumento del 2.300 por ciento en las ventas de unidades de “Una casa para el Sr. Biswas”, de V.S. Naipaul, y un aumento del 32 por ciento en las ventas de unidades de tres meses para el título más conocido, “Educado”, de Tara Westover.