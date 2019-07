La ley y la accesibilidad a los textos: conciliación de los derechos civiles y los derechos de autor para personas con discapacidad

Butler, Brandon ; Adler,Prue ; Cox, Krista. The Law and Accessible Texts: Reconciling Civil Rights and Copyrights. ARL, 2019

El 22 de julio de 2019, la Asociación de Bibliotecas de Investigación (ARL) y la Biblioteca de la Universidad de Virginia (UVA) publicaron este libro blanco, The Law and Accessible Texts: Reconciling Civil Rights and Copyrights, escrito por Brandon Butler (UVA), Prue Adler (ARL) y Krista Cox (ARL).

Este libro blanco analiza cómo las instituciones de educación superior pueden cumplir su misión de proporcionar a todos los estudiantes un acceso equitativo a la información dentro del marco legal actual. Garantizar el acceso a los materiales de investigación y aprendizaje es fundamental para proteger los derechos civiles de las personas con discapacidad.

Instituciones de educación superior (IHE, universidades comunitarias, y universidades) tienen la misión de proporcionar a todos los estudiantes, incluyendo a aquellos con discapacidades (un impedimento físico o mental que substancialmente limita una o más actividades importantes de la vida), con oportunidades para un rico aprendizaje profundo y equitativo, y proporcionar a todos los investigadores acceso a una amplia y variada colección de información recursos para apoyar su trabajo. Varias leyes de derechos de la discapacidad crean obligaciones de las IES velar por que los estudiantes e investigadores con las personas con discapacidad tienen acceso a recursos, incluidos los textos, a un nivel de acceso razonablemente posible similar añ proporcionado a las personas sin discapacidades. Las acciones de aplicación de la ley puedenser una iniciativa del gobierno federal. agencias gubernamentales o por parte de ciudadanos particulares. El resultado es que las IES se ven obligadas a mejorar los niveles de el acceso, incluso mediante la incorporación de nuevas tecnologías, personal y la implementación de nuevas políticas.

Durante años, las oficinas de servicios a la discapacidad (DSOs – la oficina o el departamento en un universidad encargada de apoyar las necesidades de los usuarios con discapacidades) y otras personas involucradas en el cumplimiento de los requisitos de los derechos de las personas con discapacidad, las leyes han considerado el derecho de autor (el cuerpo de leyes que gobierna la copia, adaptación, distribución y algunos otros usos de las obras de creación de expresión) como un impedimento para su trabajo. Se han mostrado inseguros sobre lo que está permitido, y han limitado sus actividades en apoyo a los derechos civiles por miedo a violar los derechos de autor.