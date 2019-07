Publicar en la era de la economía de la atención

The business of books 2019, publishing in the age of the attention economy: white paper. Frankfurter Buchmesse’s Business Club. 2019

Este libro blanco ofrece un análisis global de los mercados de libros de consumo en la actualidad, resumiendo las principales tendencias y datos relevantes sobre los mercados del libro en todo el mundo. El documento analiza las recientes innovaciones digitales y ejemplos de transformación, como los libros electrónicos. y audiolibros, así como el uso de modelos de streaming y de suscripción, y la creciente segmentación de la publicación. Identifica nuevas oportunidades y desafíos que surgen de la publicación modelos como la autoedición, los audiolibros y el streaming, y pone de relieve nuevas formas de competencia resultado de los enfoques de la narración de historias basados en la pantalla, con contenidos compartidos a través de Internet y de la televisión como Netflix, Amazon y Disney. Para concluir, el documento explora datos detallados, un análisis de mercado y las lecciones aprendidas acerca del el negocio del libro en los nuevos contextos actuales, neutros en cuanto al formato y agnósticos en cuanto a los medios de comunicación.