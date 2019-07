La autoría en la era de la Medios digitales

Ng, Alina, When Users are Authors: Authorship in the Age of Digital Media (January 30, 2010). Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, Forthcoming ; Mississippi College School of Law Research Paper No. 2010-01.

Texto completo

Este artículo explora que significa la autoría y la producción creativa en la era digital. Las nociones del autor como creador de la obra proporcionan un punto de referencia para el reconocimiento de los derechos de propiedad de las obras literarias y artísticas en la jurisprudencia convencional sobre derecho de autor. El papel del autor, como creador y productor de una obra, se ha considerado distinto y separado del de editor y usuario. El derecho de autor y las normas consuetudinarias protegen los derechos del autor en su creación para incentivar la creación y permitirle apropiarse del valor social generado por su creatividad como reconocimiento de su contribución a la sociedad.

Al proteger inicialmente los derechos de los autores sobre las obras literarias y artísticas como un derecho de propiedad, las leyes de derecho de autor facilitaron la transferencia de derechos privados al mercado y orientaron el uso de estas obras hacia los usos más beneficiosos desde el punto de vista social.

Este artículo propone que en la era digital, en la que los usuarios de obras literarias y artísticas se están convirtiendo cada vez más en autores, la noción de autoría conecta al autor original con la obra en un mercado caracterizado por la abundancia de obras derivadas y remezclas, al proporcionar una marca de identificación. La noción de autoría en la era digital atribuye a sus respectivos autores contribuciones individuales y colaborativas al acervo de información.

Este artículo propone que la economía en red pueda sostenerse en un mundo en el que las tecnologías digitales facilitan la libre circulación de la información si se recompensan las buenas obras de autoría mediante la atribución del autor original de la obra y las obras auténticas de autoría de autores responsables se convierten en una norma esperada. El reconocimiento de la autoría y la protección de los derechos de propiedad en la era digital, en la que las tecnologías de plataforma abierta y la producción entre pares crean una plétora, en lugar de escasez, de obras literarias y artísticas, es una forma sencilla y rentable de que la ley aborde esta cuestión de la sostenibilidad, reconociendo los componentes morales y éticos de la producción comunitaria y en colaboración. Este artículo sugiere que el reconocimiento de la autoría y la protección de los derechos de propiedad de las obras literarias y artísticas en la era digital promueven, en lugar de restringir, la actividad creativa.