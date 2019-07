La BBC ofrece experiencias de realidad virtual a más de 150 bibliotecas en el Reino Unido

Taking BBC VR to new audiences – in libraries

En los últimos meses, la BBC, con el enorme apoyo de los bibliotecarios, ha desarrollado algunas experiencias de realidad virtual a nuevos públicos en más de 150 bibliotecas.

La investigación ha demostrado que los espectadores encuentran que las experiencias de realidad virtual son únicas e inolvidables. Sin embargo, la RV aún tiene que encontrar su lugar en el mercado del entretenimiento doméstico. Al igual que en los primeros años de la televisión y la radio, por ahora, no hay ningún hábito entre la audiencia de utilizar la RV en casa.

Para la BBC, las experiencias basadas en la ubicación deben encajar cómodamente con los objetivos de servicio público de la BBC. The VR Hub quería mostrar la última RV en lugares con valores públicos compartidos que atienden a personas a las que la BBC no podría llegar de otra manera. Las ubicaciones se extienden a lo largo de una enorme área geográfica con el espacio, el personal y el compromiso de llevar a cabo múltiples eventos de RV. Las bibliotecas públicas son lugar ideal de bajo costo para que el público se involucre con la RV de la BBC, y para que la BBC conozca su impacto.

Después de una pequeña prueba exitosa, trabajando con un grupo de departamentos de la BBC (BBC Rewind (NI), BBC Nations & Regions, BBC Marketing & Audiences) con la ayuda de Libraries Connected, el BBC VR Hub estableció una serie de ventanas emergentes de RV de bibliotecas para que se ejecutaran durante tres meses una amplia selección de bibliotecas.

Los resultados provisionales muestran que las personas que usaron las actividades de RV en las bibliotecas tienen tres veces más probabilidades de recomendárselo a un amigo o familiar que cualquier otra experiencia fuera del hogar. El 92% dijo que hablarían de ello con otras personas. La ampliación de los medios sociales ha sido enorme. Hasta ahora, el tour se ha presentado en alrededor de 600 tweets, llegando a casi 800.000 usuarios.