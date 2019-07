La tecnología de Microsoft permitirá hacer una conferencia en cualquier idioma y en cualquier lugar mediante inteligencia artificial y hologramas

Demo: The magic of AI neural TTS and holograms at Microsoft Inspire 2019

¿Y si ni la distancia ni el idioma importaran? ¿Qué pasaría si la tecnología pudiera ayudarte a estar en cualquier lugar en el que necesite estar y hablar cualquier idioma? Usar tecnología de IA y experiencias holográficas es posible, y es revolucionario.

Los auriculares de realidad mixta HoloLens 2 de Microsoft fueron el centro de atención en la conferencia Inspire 2019, en la que la empresa presentó sus últimos avances en inteligencia artificial, así como en tecnología de hologramas de realidad mixta.

Microsoft ha creado un holograma que transformará a alguien en un hablante digital de otro idioma. El gigante del software dio a conocer la tecnología durante una conferencia inaugural en la conferencia de socios de Microsoft Inspire en Las Vegas. Microsoft escaneó recientemente a Julia White, una ejecutiva de Azure, en un estudio de captura de Realidad Mixta para transformarla en una réplica exacta de un holograma.

La versión digital apareció en el escenario para traducir la nota clave al japonés. Microsoft ha utilizado sus tecnologías Azure AI y texto neural a voz para hacer esto posible. Funciona tomando grabaciones de la voz de White, con el fin de crear una firma de voz personalizada, para que suene como si estuviera hablando japonés.

