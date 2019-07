Un libro del siglo XVI que se puede leer de seis maneras diferentes

Pic: Stockholm, Royal Library. See the full image gallery here.

Impreso a finales del siglo XVI, este pequeño libro de la Biblioteca Nacional de Suecia es un ejemplo de encuadernación seis veces más encuadernada, en la que seis libros están unidos en una sola publicación pero pueden leerse individualmente con la ayuda de seis cierres perfectamente colocados.

Los libros “dos-à-dos” (espalda contra espalda) son objetos muy especiales que consisten normalmente en dos libros, que se encuadernan juntos por el dorso. Cuando terminabas con un libro, volteabas el objeto y leías el otro. El libro “dos-à-dos” que ven aquí es aún más especial. No sólo es un libro bastante antiguo (fue encuadernado a finales del siglo XVI), sino que contiene no dos sino seis libros, todos ellos cuidadosamente escondidos dentro de una sola encuadernación (ver esta foto inmóvil para admirarlo). Todos ellos son devocionarios impresos en Alemania durante las décadas de 1550 y 1570 (incluyendo Martín Lutero, Der kleine Catechismus) y cada uno de ellos se cierra con un pequeño broche. Aunque puede haber sido difícil hacer un seguimiento de la ubicación de un texto en particular, un libro que se puede abrir de seis maneras diferentes es una muestra de artesanía.