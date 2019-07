Libro Blanco de la ARL sobre Wikidata: Oportunidades y recomendaciones

White Paper on Wikidata: Opportunities and Recommendations. Washington D. C., : ARL, 2019

En este libro blanco de la Asociación de Bibliotecas de Investigación, un grupo de trabajo de usuarios expertos de Wikidata recomienda una variedad de formas para que los bibliotecarios utilicen la base de conocimiento abierto para avanzar en el descubrimiento global de sus colecciones, investigación e instituciones. Más allá del grupo de trabajo, muchos profesionales bibliotecarios de dentro y fuera de la comunidad de Wikimedia contribuyeron al libro blanco en forma de borrador, ofreciendo una mezcla productiva de entusiasmo y escepticismo que mejoró el producto final. La ARL convocó al grupo de trabajo y escribió este libro blanco para informar a sus miembros sobre las actividades del GLAM (galerías, bibliotecas, archivos y museos) en Wikidata y para destacar las oportunidades de participación de las bibliotecas de investigación, en particular en colecciones de base comunitaria, infraestructura de propiedad comunitaria y colecciones colectivas.