Springer Nature formaliza nuevos acuerdos transformadores hacia el Acceso Abierto con consorcios de bibliotecas universitarias de Suecia y Noruega

Springer Nature accelerates its transformative journey with the signing of landmark pure Open Access (OA) deal.

Ver original

Los nuevos acuerdos formalizados esta semana con el consorcio Bibsam en Suecia y el consorcio Unit de Noruega elevan a diez el número de acuerdos leídos y publicados por Springer Nature, lo que sitúa al editor en el camino de convertirse en un editor transformador.

Suecia

En una primicia para Springer Nature, Bibsam, que representa a las bibliotecas institucionales, y cuatro de los organismos de financiación de Suecia (Swedish Research Council, Formas, Forte y Vinnova) han llegado a un acuerdo que les permitirá compartir los costes de publicación en las revistas de la OA de Springer Nature. Esto permitirá a los investigadores suecos afiliados a las organizaciones participantes en el consorcio Bibsam publicar en más de 570 revistas de OA de Springer Nature, incluyendo Nature Communications, la revista de OA más citada del mundo, y Scientific Reports, una de las revistas de OA más importantes del mundo, sin tener que pagar directamente los costes de Cargos por Procesamiento de Articulos (APCs)

Según el consorcio Bibsam, este enfoque de colaboración para apoyar a OA es sólo el comienzo y continuan trabajando con los financiadores y editores para encontrar soluciones para nuevos acuerdos de publicación. Este histórico acuerdo con Bibsam, que también renueva su relación con Springer Nature, cubrirá el 99% de la producción editorial sueca.

Noruega

Springer Nature también ha formalizado un acuerdo de lectura y publicación transformadora con Noruega. Este acuerdo, que se extenderá de 2020 a 2022, permitirán a los investigadores noruegos leer artículos en revistas sobre SpringerLink y a los autores noruegos publicar Open Access en más de 2.000 revistas, haciendo que la investigación primaria con los autores noruegos correspondientes sea accesible de forma inmediata y gratuita desde el punto de publicación, que según la Unidad, “cumplirá con todos nuestros requisitos para los acuerdos de transición y permitirá a los investigadores noruegos leer y publicar en la mayoría de las revistas Springer”.

Comentando sobre estos dos acuerdos, Frank Vrancken Peeters, Director Comercial de Springer Nature, dijo: “Springer Nature se ha comprometido a acelerar la transición hacia el acceso abierto, ya que el acceso rápido y temprano a los resultados de la investigación es fundamental para el avance de la ciencia y el descubrimiento”.