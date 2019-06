Barreras para el aprendizaje de los estudiantes con libros electrónicos

Pierard, Cindy.. [et al.] “Undesirable Difficulties: Investigating Barriers To Students’ Learning With Ebooks In A Semester-Length Course” (Preprint). College & Research Libraries, 2019

Nuestra capacidad para tomar decisiones informadas sobre los libros electrónicos se ve limitada por nuestra limitada comprensión de cómo los estudiantes los perciben y utilizan.

Un equipo de bibliotecarios y un profesor de ciencias del aprendizaje pidieron a los estudiantes graduados que actuaran como informantes sobre la experiencia de los estudiantes con los libros electrónicos. En dos estudios semestrales se analizó el trabajo de los estudiantes, centrándose en las barreras y los precios. En ek primer grupo, los estudiantes que eligieron explorar los libros electrónicos descubrieron los precios. En el segundo grupo, los niveles de comodidad de los estudiantes con formatos PDF aumentaron, mientras que la comodidad con los libros electrónicos disminuyó.

Se discuten estrategias para minimizar los desafíos y aumentar las dificultades deseables para apoyar el uso de los libros electrónicos como herramientas de aprendizaje.