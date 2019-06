Planes para crear una red europea de libros de acceso abierto

Plans for a new Open Access Book Network take shape. SPARC Europe, 2019

Actualmente se está llevando a cabo la planificación fundacional para la formación de una ted de libros de acceso abierto. El desarrollo de esta red fue el tema de un reciente panel de conferencias ELPUB 2019 dirigido por Eelco Ferwerda de OAPEN, con Rupert Gatti de la Universidad de Cambridge, Pierre Mounier de OPERAS, Andrea Bertino de SUB Goettingen, y Vanessa Proudman, Directora de SPARC Europa.

La idea original de la red nació en otoño de 2018 durante un evento sobre libros de OA organizado por Knowledge Exchange en Bruselas como seguimiento de un estudio publicado anteriormente. Proudman inició el concepto de establecer una red de conocimiento sostenible en Europa para acelerar la innovación de la industria editorial de libros de OA, una red que incluye a toda Europa y que comparte las mejores prácticas y las lecciones aprendidas de todas partes del continente. La red europea que serviría a la comunidad del libro de la OA, proporcionando un medio para coordinar las iniciativas entre los países y permitiendo la innovación y un progreso más rápido con los libros de la OA

Entre los desafíos discutidos se encontraba el hecho de que ya existen numerosas redes de Ciencia Abierta, incluyendo Open Scholarly Publishers Association (OASPA), Association of University Presses (AUP), OPERAS, Research Data Alliance (RDA), or OpenAIRE; y se enfatizó la importancia de no duplicar esfuerzos. También se planteó la cuestión de que los organizadores podrían aprender de ellas sobre cómo gestionar esta nueva red de libros.