Estudio sobre el acceso abierto y las monografías: políticas, financiación y publicaciones en ocho países europeos.

Ferwerda, E., F. Pinter, et al. (2017). [e-Book] A Landscape Study on Open Access and Monographs: Policies, Funding and Publishing in Eight European Countries. Couperin, Knowledge Exchang, 2017.

Texto completo

El intercambio de Conocimientos está continuamente activo en la promoción del Acceso Abierto, reuniendo a expertos en Acceso Abierto de los seis países socios de de la Uniión Europea

El estudio fue iniciado y financiado por Knowledge Exchange CRIStin y Couperin, escrito port Eelco Ferwerda, Frances Pinter y Niels Stern, sonre estudio de paisaje sobre las condiciones y potencialidades de los libros de acceso abierto. El informe se basa, entre otras cosas, en 73 conversaciones en profundidad, llevadas a cabo en ocho países diferentes (Dinamarca, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Noruega y Austria) para comprender la evolución actual entre tres grupos de partes interesadas: editores, financiadores y bibliotecas.

La importancia de las actitudes de los autores, las recompensas académicas y los sistemas de incentivos también es planteada a lo largo del estudio por numerosos entrevistados. El estudio muestra que, aunque las principales políticas de la agricultura biológica no incluyen monografías, las conversaciones sobre la agricultura biológica y las monografías están surgiendo y se espera que se aceleren en los próximos años. La explicación general de que las monografías no se incluyan en las políticas es el enfoque global en la publicación de revistas y la percepción de que es más complejo tratar con las monografías que con las revistas. Algunos también señalan la falta de demanda de los autores. En general, los editores de libros de OA cumplirán con las políticas de OA de oro de los financiadores e instituciones. Este no es el caso de la OA verde. Al parecer, las actuales políticas de autoarchivo de los editores de libros se limitan en gran medida a los capítulos de libros. El informe también señala el hecho de que los regímenes de financiación de los libros van a la zaga de los regímenes de los artículos y que su disponibilidad para financiar el proceso de publicación es un tanto ad hoc en todos los países que hemos estudiado. Sin embargo, los autores son “cautelosamente optimistas” sobre las perspectivas de la agricultura biológica y las monografías. El informe crea una visión general de las políticas de las monografías de la agricultura biológica, las corrientes de financiación y los modelos de publicación para los ocho países por primera vez.