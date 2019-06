¿Qué es una colección en el ecosistema digital?

Rieger, Oya. What is a Collection? A New Issue Brief by Ithaka S+R’s, Ithaka S+R, 2019

Texto completo

Independientemente de la rápida evolución del panorama de la información y la tecnología, las colecciones siguen estando en el centro de las bibliotecas universitarias. Pero en un entorno cada vez más interconectado, distribuido y bajo licencia, ¿cómo definimos la colección de la biblioteca? ¿Qué implican las colecciones? ¿En qué consiste la creación de una colección? El objetivo este documento es caracterizar la naturaleza evolutiva de las colecciones y poner de relieve algunos de los factores que explican estos cambios y su impacto en la noción de colecciones. Es una reflexión sobre cómo se definen las colecciones y lo que significa construir una colección o desarrollar una política de colección dada la ecología de la información actual y las tendencias en investigación y pedagogía.

En respuesta a la nueva ecología de la información, existe un creciente interés en la conservación de materiales únicos y especiales y en la visión de colecciones sin límites institucionales. Más allá de la concesión de licencias o la compra de recursos digitales, el personal de la biblioteca debe considerar y planificar las contingencias de acceso para garantizar que el nuevo contenido pueda utilizarse e integrarse con las herramientas de flujo de trabajo de los estudiosos. Por ejemplo, ¿cuál sería el valor de licenciar una nueva base de datos a menos que la biblioteca establezca un sistema de apoyo con el software necesario para el análisis y la asistencia al usuario? Aunque todavía se valora, la prominencia de las colecciones impresas está disminuyendo, ya que la gran mayoría de los presupuestos de los materiales de las bibliotecas universitarias se gastan en la concesión de licencias para libros electrónicos, revistas electrónicas, bases de datos y otros contenidos en línea. Estos son sólo algunos de los factores que contribuyen a las preguntas existencialistas sobre el futuro de los programas de recolección.