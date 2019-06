Uso de la tecnología Blockchain para mejorar la comunicación e investigación científica

ARTiFACTS and Max Planck Society Partner to Expand Use of Blockchain Platform for Scholarly Communications

ARTiFACTS y la Biblioteca Digital Max Planck (MPDL) anunciaron hoy una colaboración para investigar cómo la tecnología de cadenas de bloqueo (Blockchain) puede hacer avanzar la forma en que se manejan los datos científicos.

De este modo los científicos recibirán reconocimiento por sus contribuciones a la investigación sobre la plataforma basada en cadenas de bloques. Al ofrecer la posibilidad de registrar una cadena permanente, válida e inmutable de datos de investigación en tiempo real, el reconocimiento de las contribuciones académicas de la comunidad investigadora de MPS se elevará a un nuevo nivel. Trabajando con la Biblioteca Digital Max Planck, una unidad central de la Sociedad Max Planck (MPS) que apoya a miles de científicos en sus esfuerzos de publicación y gestión de datos de investigación, ambos equipos están colaborando para mejorar la eficacia de las soluciones basadas en la cadena de bloques para mejorar la investigación académica y la comunicación.

Se reconoce universalmente que compartir los hallazgos de la investigación en una etapa temprana del proceso de investigación acelerará los descubrimientos. Sin embargo, el proceso actual de comunicación académica no proporciona un sistema para compartir, descubrir y atribuir la mayoría de los resultados científicos. Esto retrasa el intercambio de resultados, impide que los científicos reciban reconocimiento en forma de citas de sus contribuciones, obstaculiza las oportunidades de financiación y el avance profesional.

En colaboración con MPDL, ARTiFACTS desarrollará contratos inteligentes de cadena de bloques y aplicaciones descentralizadas (dAPPs) en la cadena de bloques bloxberg, lo que permitirá a los científicos de MPG recibir reconocimiento por todos los materiales de investigación que creen. “Los científicos nos dicen repetidamente que buscan un método seguro, fiable y eficiente para compartir materiales de investigación de manera que protejan su propiedad intelectual y les permitan recibir reconocimiento en tiempo real por sus contribuciones”, dijo Dave Kochalko, Presidente y Cofundador de ARTiFACTS.

“Esta colaboración encaja perfectamente con la innovación de futuro que nuestros Laboratorios Digitales buscan aportar a la comunidad de investigación de MPS”, dijo Sandra Vengadasalam, Directora del Departamento de Laboratorios Digitales de la Biblioteca Digital Max Planck. “Respaldados por un equipo experimentado que ofrece soluciones creativas de información para la investigación, esperamos trabajar con ARTiFACTS y acelerar la velocidad de la investigación de MPS.”