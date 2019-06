medRxiv: un nuevo repositorio de preprints para las ciencias de la salud

medRxiv

Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), la Universidad de Yale y BMJ han anunciado el lanzamiento de medRxiv, un servicio gratuito de archivo y distribución en línea para preprints en las ciencias médicas y de la salud.

medRxiv permitirá a los investigadores compartir sus manuscritos originales antes de que sean revisados por pares y publicados en revistas científicas, facilitando la difusión temprana de nuevos hallazgos y permitiendo a los autores recibir retroalimentación que ayude a mejorar el artículo final publicado y su impacto.

medRxiv es un servicio gratuito y sin fines de lucro dirigido por Cold Spring Harbor Laboratory, creador del exitoso servidor de preprints en ciencias biológicas bioRxiv; BMJ, editor líder de revistas revisadas por pares y proveedor de contenidos sobre salud, y la Universidad de Yale, renombrada institución de investigación clínica y enseñanza.

medRxiv aceptará preprints de artículos que cubran todos los aspectos de la investigación en las ciencias de la salud. La aparición de un manuscrito en medRxiv no implica que BMJ, Yale o CSHL respalden sus métodos, suposiciones, conclusiones o calidad científica. Habrá etiquetas prominentes en todos los artículos que los designen como contenido en pre revisión por pares. (pre-peer review content.) y no deberá ser utilizado para guiar la práctica clínica o el comportamiento relacionado con la salud, o ser publicado en los medios de comunicación como información establecida.

Los artículos sobre medRxiv no son revisados por pares, editados o escritos antes de ser publicados en línea. Todos los manuscritos se someten a un proceso básico de selección de contenido que no sea ofensivo, no científico y que pueda suponer un riesgo para la salud. También se comprueba si existe plagio. Ninguna aprobación de los métodos, suposiciones, conclusiones o calidad científica de un manuscrito por parte de CSHL, la Universidad de Yale o BMJ está implícita por su aparición en medRxiv. Un manuscrito puede ser enviado antes de, o simultáneamente con, su envío a una revista, pero no será publicado si ya ha sido aceptado para su publicación, o publicado en otro lugar.

Los autores pueden enviar una versión revisada de un manuscrito a medRxiv en cualquier momento (antes de que el manuscrito sea aceptado para su publicación en una revista). Una vez depositado en medRxiv, los manuscritos reciben un identificador de objeto digital (DOI), por lo que son descubribles, citable e indexados por numerosos motores de búsqueda y servicios de terceros y no pueden ser eliminados. medRxiv se reserva el derecho de negarse a publicar cualquier preprint por cualquier motivo.

“medRxiv pretende hacer por los autores que se dedican a la investigación clínica lo que bioRxiv y arXiv han estado haciendo por la biología y la física, respectivamente, durante muchos años”, dijo Harlan Krumholz, cofundador de medRxiv y profesor de medicina de la Universidad de Yale y jefe del Proyecto de Acceso Abierto a Datos de Yale (YODA). “Dados los requisitos especiales de los preprints en los campos de la medicina y la salud, medRxiv también proporcionará nuevos procesos para ayudar a asegurar que estamos mitigando cualquier riesgo de difusión temprana mientras promovemos el valor de una comunicación más rápida entre la comunidad científica”.

Desde el día 6 de junio es posible depositar ene este repositorio. Para depositar un artículo original se requiere el registro previo.