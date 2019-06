Guía de mejores prácticas en medios de comunicación para la era digital

“Guide to Best Practices for the Digital Age – Media Self-Regulation in South East Europe”. paris: UNESCO, 2019

Texto completo

¿Cómo se han adaptado los consejos editoriales de la prensa a la era digital? Por ejemplo, ¿han desarrollado directrices sobre el uso de algoritmos en los medios sociales? ¿Se ocupan de los problemas de la incitación al odio y la desinformación en línea? ¿Están utilizando las TIC para mejorar la accesibilidad de los usuarios de los medios de comunicación?

Estas son algunas de las preguntas que aborda la recién publicada “Guide to Best Practices for the Digital Age – Media Self-Regulation in South East Europe” de la UNESCO. Esta publicación ofrece un resumen analítico combinado con las mejores prácticas sobre cómo los organismos de autorregulación de los medios de comunicación de Europa Sudoriental se han ido adaptando a la era digital.

Los consejos de prensa y medios de comunicación de Europa Sudoriental se están adaptando y respondiendo a los desafíos reglamentarios que plantea el crecimiento de los nuevos medios de comunicación. A este respecto, la mayoría de ellos han ampliado su membresía a los medios de comunicación en línea, al tiempo que han ampliado el alcance de su trabajo mediante la adaptación de sus códigos a los nuevos dilemas éticos digitales, como el tratamiento de los contenidos generados por los usuarios o las cuestiones relativas a los derechos de autor en línea.

Esta publicación arroja luz sobre las prácticas ya establecidas por los consejos de medios de comunicación de Europa Sudoriental. También comprende los retos a los que se enfrentan para beneficiarse del mundo en línea. El informe muestra cómo los consejos de prensa y medios de comunicación están utilizando las nuevas tecnologías para mejorar su funcionamiento y visibilidad ante los ciudadanos. Un sitio web que funcione con una base de datos transparente de las denuncias recibidas y las adjudicaciones, la posibilidad de que los lectores de los medios de comunicación presenten una denuncia a través de un formulario en línea, el uso de las páginas de los medios sociales en Facebook e Instagram, por ejemplo, se han convertido en las normas para los consejos de medios de comunicación de la región.

Las mejores prácticas identificadas por la encuesta incluyen: el desarrollo de nuevas directrices sobre automatización de las noticias e inteligencia artificial; la recompensa del cumplimiento de la ética mediante el uso de etiquetas en línea para los miembros de los consejos de prensa; alentar a los anunciantes a retirar la publicidad cuando los medios de comunicación no respetan ciertos criterios éticos; desarrollar aplicaciones de telefonía móvil e invertir en la alfabetización mediática e informativa (MIL).

Al proporcionar las mejores prácticas y consejos, la UNESCO espera que otros mecanismos de autorregulación puedan beneficiarse de la experiencia de los consejos de prensa y medios de comunicación de Europa Sudoriental.