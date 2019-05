Guía del Bibliotecario para la Ciencia Ciudadana: Las bibliotecas como centros comunitarios para la ciencia ciudadana

The Librarian’s Guide to Citizen Science: Understanding, planning, and sustaining ongoing engagement in citizen science at your library. SciStarter Affiliate Projects.

Texto completo

Las bibliotecas se están convirtiendo rápidamente en centros comunitarios para la ciencia ciudadana. Es posible que tu biblioteca ya esté involucrada en programas innovadores de ciencia ciudadana. Si es así, ¡bravo! Para muchos otros, la ciencia ciudadana sigue siendo un misterio. El objetivo de esta guía es ayudar a los profesionales de las bibliotecas a navegar por el paisaje rápidamente cambiante, acceder a recursos, aprender sobre proyectos y programas, y explorar un menú de oportunidades para llevar la ciencia ciudadana a su biblioteca.

Esta guía nos puede ayudar a: