La evolución y actualización de la Clasificación Decimal Dewey

Fox, Violet. The Dewey Decimal Classification needs you! Violet Fox Next OCLC 21 May 2019

Los editores de la Clasificación Decimal Dewey siempre han colaborado con los bibliotecarios para asegurar que la clasificación esté actualizada. En la actualidad se está intentando que los cambios que se están haciendo y que el trabajo editorial en el sistema de clasificación Dewey sean más transparente, inclusivos y respondan a las necesidades de la comunidad.

La Clasificación Decimal Dewey es actualmente el sistema de clasificación de bibliotecas más utilizado en el mundo. Como toda clasificación, Dewey es un sistema de categorización de ideas, y lo que se reconoce como un concepto digno de ser enumerado que evoluciona constantemente. Como reflejo de lo que se está publicando y recopilando en las bibliotecas, la DDC refleja los cambios en las normas culturales.

El sistema Dewey fue diseñado principalmente en base a la colección del Amherst College. Su inventor, Melvil Dewey, estaba desesperado por la forma desordenada en que estaban organizados los libros. La colección de la biblioteca de Amherst era típica de muchos colegios y universidades americanas de la época, y fuertemente inclinada hacia lo que se consideraban los clásicos de la tradición occidental.

Desde su primera edición en 1876, Dewey ha sido revisada innumerables veces. Se han publicado 23 ediciones impresas, la última en 2011, y hoy en día el sistema se actualiza varias veces por semana a través de la plataforma en línea WebDewey de OCLC y anualmente a través de la opción Dewey Print-on-Demand.

El equipo editorial de Dewey trabaja para mantener la clasificación actualizada, incluyendo la investigación en cualquier área temática que se pueda imaginar. Trabaja en la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., donde se consulta frecuentemente con los clasificadores que asignan los números de Dewey a las nuevas publicaciones para que se mantengan actualizada sobre las nuevas tendencias de publicación (por ejemplo, cocina sin gluten [641.5639311] o coches autopropulsados [629.222]).

Las actualizaciones recientes son mucho más inclusivas que el enfoque original del sistema en la productividad y la eficiencia. Entre las nuevas disposiciones relativas a las obras figuran las que se centran en la identidad de género y la orientación sexual, así como las que ofrecen nuevas opciones para clasificar las obras sobre los pueblos indígenas. Se puede decir que hoy en día, los editores trabajan para adaptar la clasificación de Dewey para mostrar los valores profundamente arraigados de los bibliotecarios de equidad, diversidad e inclusión. Abordar el sesgo en Dewey también incluye hacer que el proceso de revisión de Dewey sea más transparente. Y esto significa involucrar a más personas para que incluyan puntos de vista más diversos. Anteriormente, sólo se compartían los documentos de discusión con los usuarios de Dewey, Así, a partir de febrero de 2019 se ha hecho pública toda investigación y se invita a bibliotecarios y expertos a que se hagan comentarios sobre las propuestas para cambiar a Dewey antes de que se implementen. Así que cualquier persona interesada puede escribir a la dirección de correo dewey@oclc.org con cualquier idea que tenga sobre las formas de mejorar y ampliar este importante recurso compartido.