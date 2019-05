Comparación de la presentación de la información de las noticias a lo largo del tiempo y a través de las plataformas de los medios

Jennifer Kavanagh, William Marcellino, Jonathan S. Blake, Shawn Smith, Steven Davenport, Mahlet G. Tebeka. News in a Digital Age: Comparing the Presentation of News Information over Time and Across Media Platforms. Whashington: RAND, 2019

Texto completo

Este informe presenta una evaluación cuantitativa de cómo ha cambiado la presentación de las noticias en los últimos 30 años y cómo varía según las plataformas. Utilizando RAND-Lex, un conjunto de herramientas que combinan el aprendizaje automático y el análisis de textos, los investigadores consideraron características lingüísticas tales como la actitud social, el sentimiento, el afecto, la subjetividad y la relación con la autoridad para cuatro comparaciones: periódicos antes y después del año 2000 (hasta el 2017), noticias de televisión antes y después del año 2000 (hasta el 2000), noticias de radio y televisión y programación de cable en horario de máxima audiencia para el período de 2000 a 2017, y periódicos y periodismo en línea durante el período 2012-2017.

Con el tiempo, y a medida que la sociedad pasa de los “viejos” a los “nuevos” medios de comunicación, el contenido de las noticias ha pasado, en general, de un reportaje más objetivo basado en acontecimientos y contextos a un reportaje más subjetivo, más basado en la argumentación y la promoción, y que incluye apelaciones más emocionales. Estos cambios se observaron en todas las plataformas, siendo los menos significativos en la evolución del periodismo impreso y los más significativos aparecen en las comparaciones de las noticias de radiodifusión con la programación por cable en horario de máxima audiencia y del periodismo impreso respecto al periodismo en línea. El informe cuantifica el tamaño de los cambios observados y proporciona ejemplos de cómo se ven estos cambios en el contexto. También incluye una discusión de las implicaciones de estas tendencias para el cambiante ecosistema de los medios de comunicación y para la “Decadencia de la Verdad” – el término que utiliza RAND para referirse al papel cada vez menor de los hechos y el análisis en el discurso político-.