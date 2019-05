“Cuando era joven, los Estados Unidos atravesaban una larga y triste depresión económica, con mucho desempleo. Mi familia no tenía dinero para viajes ni vacaciones, pero gozábamos de excelentes bibliotecas, y cuando tenía cinco o seis años, mi hermana Dorothy me agarró un día de la mano y me llevó a una biblioteca pública gratuita, no lejos de nuestra casa. Los libros que allí encontré transformaron mi entorno gris en un lugar colorido y emocionante; el fascinante y encantador mundo de las historias.”

Noah Gordon Autor de El médico