Los estudiantes de la Universidad de Yale protestan contra un plan para retirar permanentemente algunos libros de la biblioteca del campus en favor de más espacio de estudio. Para el otoño, la biblioteca tiene previsto eliminar alrededor del 58% de los volúmenes que actualmente se encuentran en la Biblioteca Bass a favor de más espacio de estudio. La Biblioteca Bass tiene 145.000 volúmenes a partir de ahora, pero después de la renovación, será más de 61.000. La bibliotecaria de la universidad cree que la controversia en torno a la renovación es exagerada.

“Los estudiantes quieren trabajar con estantes que los rodean de libros”, dijo Leland Stange, un estudiante de último año de la Universidad de Yale que se especializa en Humanidades y Filosofía. “Eso es lo que te anima a trabajar, es estar en una biblioteca, no en un salón”.

Sin embargo, algunos estudiantes creen que la renovación hará que Bass sea un ambiente menos propicio para el estudio. “La idea de hacer que esta biblioteca tenga menos libros es modernizarla y hacerla sentir moderna, como una terminal de aeropuerto, pero eso no es acogedor”, dijo Olivia Facini, que también está en el último año de la Universidad de Yale. “¿A quién le gusta pasar mucho tiempo en una terminal de aeropuerto? Yo no lo hago. Todo el mundo odia las escalas, ¿verdad? No quiero tratar mis estudios como si estuviera esperando una escala”.

Susan Gibbons atribuyó la apasionada respuesta de los estudiantes a una combinación de dos cosas: la tarea de mantener a un cuerpo estudiantil que se mantiene informado de lo que está sucediendo año tras año, y la preocupación por el cronograma original del proyecto que tiene previsto el cierre temporal de la biblioteca de Bass para el semestre de otoño de 2019. “No creo que como resultado de este proyecto, los estudiantes vayan a tener menos acceso a los libros -todos siguen aquí en el campus, todos siguen en el mismo edificio contiguo”, dijo Gibbons. “Pero, a lo que tendrán acceso es a más lugares para sentarse entre los libros y estudiar.”

“La realidad es que el número de estudiantes que utilizan libros en sus aulas ha cambiado con el tiempo”, dijo Gibbons. “En algunos casos, en las humanidades, sigue siendo alta, pero en otras disciplinas, está cambiando hacia más recursos digitales como los artículos que en su mayoría están en línea y cosas así”.