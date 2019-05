Tecnología Blockchain: oportunidades para los medios de comunicación y las industrias creativas

Sousa, Vânia Blockchain technology: Opportunities for media and creative industries. Journal of Creative Industries and Cultural Studies (JOCIS), 2018, vol. 3, pp. 126-131. [Journal article (Paginated)]

Texto completo

Este informe pretende explorar la tecnología de las cadenas de bloques y su potencial en contextos sociales, económicos y artísticos, desde su origen hasta nuestros días. Blockchain puede ser una oportunidad importante para aquellos autores y artistas con menos visibilidad, no sólo para destacar en un mercado dominado por monopolios industriales, sino también para participar activamente en la distribución y monetización de sus obras. En el contexto de la desintermediación, el potencial supuestamente amplio de la cadena de bloques promete perturbar las industrias creativas y la industria de los medios de comunicación en general.