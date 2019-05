Bibliotecario integrado: informe de una experiencia en Psicología Brasileña

Serradas, André Embedded librarian: report of an experience in Brazilian Psychology. Psicologia USP, 2011, vol. 22, n. 2, pp. 437-443

Bibliotecarios Integrados

El presente relato expone las principales actividades y desafíos de un embedded librarian, o bibliotecario integrado, junto a los diversos grupos involucrados en los procesos de comunicación científica y, más específicamente, relacionados a las revistas científicas del área. La existencia de un bibliotecario integrado a esos grupos favoreció una comunicación e integración entre ellos y contribuyó también para la calificación en un conjunto de revistas científicas del área.